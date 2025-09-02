«Башкиравтодор» погасил половину долга по зарплате за июль

АО «Башкиравтодор» (признано банкротом) погасило 66 млн руб. долга перед сотрудниками, сообщил «Ъ-Уфа» исполняющий обязанности конкурсного управляющего компании Олег Рыкус. По его словам, погашение долга по зарплате было согласовано с республиканской прокуратурой.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что средства персоналу были перечислены после предостережения исполняющему обязанности конкурсного управляющего. Кроме того, сообщают в ведомстве, в отношении господина Рыкуса возбуждено административное дело о невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ) и внесено представление.

Совокупный долг по зарплате за июль перед 3,9 тыс. работниками составлял 121 млн руб., говорится в пресс-релизе прокуратуры.

По данным «Ъ-Уфа», за июль «Башкиравтодор» должен заплатить сотрудникам еще 54,1 млн руб. Долги предприятия перед уволенными работниками достигают 5,4 млн руб.

В арбитражном суде Башкирии рассматривается заявление Олега Рыкуса об изменении очередности платежей по долгам «Башкиравтодора». Конкурсный просит признать приоритетными обязательства по выплате зарплаты за август на сумму 120,9 млн руб. перед налоговыми платежами и страховыми взносами. Ходатайство будет рассмотрено 6 октября.

Идэль Гумеров