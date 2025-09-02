Уфимский дворец «Моторостроитель» потратит до 7,6 млн рублей на ремонт туалетов

МБУ «Дворец культуры "Моторостроитель"» направит до 7,6 млн руб. собственных средств на капитальный ремонт для обеспечения доступной среды посетителей-инвалидов, сообщается на сайте госзакупок. Аукцион назначен на 11 сентября.

Это повторный тендер: на первый, итоги которого подвели 25 августа, была подана только одна заявка, не соответствовавшая конкурсным требованиям.

Работы включаются в себя установку новых дверных коробок, унитазов с поручнями, тактильных пиктограмм, умывальников для рук, перегородок в туалетах. Также нужно заменить керамическую облицовку стен и полы.

Кроме того, в обязанности подрядчика входит оборудование ограждений без поручней, грузового тротуарного лифта, наклонного подъемника и другого оснащения.

На ремонт отводится срок до конца осени.

Построенный в 1969 году, до 2020 года дворец культуры «Моторостроитель» был на балансе у Уфимского моторостроительного производственного объединения, затем перешел в собственность городской администрации.

Майя Иванова