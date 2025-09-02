Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уфимский дворец «Моторостроитель» потратит до 7,6 млн рублей на ремонт туалетов

МБУ «Дворец культуры "Моторостроитель"» направит до 7,6 млн руб. собственных средств на капитальный ремонт для обеспечения доступной среды посетителей-инвалидов, сообщается на сайте госзакупок. Аукцион назначен на 11 сентября.

Это повторный тендер: на первый, итоги которого подвели 25 августа, была подана только одна заявка, не соответствовавшая конкурсным требованиям.

Работы включаются в себя установку новых дверных коробок, унитазов с поручнями, тактильных пиктограмм, умывальников для рук, перегородок в туалетах. Также нужно заменить керамическую облицовку стен и полы.

Кроме того, в обязанности подрядчика входит оборудование ограждений без поручней, грузового тротуарного лифта, наклонного подъемника и другого оснащения.

На ремонт отводится срок до конца осени.

Построенный в 1969 году, до 2020 года дворец культуры «Моторостроитель» был на балансе у Уфимского моторостроительного производственного объединения, затем перешел в собственность городской администрации.

Майя Иванова