Стартовала продажа билетов на первые матчи «Локомотива»

Билеты на первые домашние матчи ярославского ХК «Локомотив» в рамках нового сезона 2025/26 КХЛ поступили в продажу. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В данный момент можно купить билеты на матч за Кубок Открытия, в котором «железнодорожники» встретятся с челябинским «Трактором», и игру с «Северсталью», которой «Локомотив» в предсезонке уступил дважды. Матчи назначены на 5 и 9 сентября соответственно.

В клубе призвали покупать билеты на официальных ресурсах, чтобы не стать жертвой мошенников. Онлайн-продажи на сайте клуба стартовали в 11:00 2 сентября. В первые 10 минут в интернет-очередь выстроились свыше 5 тыс. болельщиков.

Домашние матчи «Локомотива» разделены по четырем категориям, от которых зависят цены на билеты. Так, стоимость билетов на матчи категории А+ составит 1-3,3 тыс. руб., на матчи категории С — от 350 руб.

Алла Чижова