На «минном поле» в Курской области подорвались два человека

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели двух человек на приграничной территории. По словам чиновника, ЧП произошло накануне вблизи села Поповка Рыльского района.

«На минном поле подорвались два мирных жителя, — сообщил господин Хинштейн. — Это мужчины 38 и 28 лет». Оба погибли на месте.

Глава региона призвал сограждан быть осторожными. Он добавил, что приграничные районы «до сих пор изобилуют неразорвавшимися боеприпасами».