Бастрыкин затребовал доклад по делу о нелегальных мигрантах в ЖК в Москве

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об уголовном деле об организации нелегальной миграции в московском жилом комплексе. В соцсетях сообщается, что в одном из ЖК организовали нелегальный хостел для мигрантов. При этом жалобы жильцов остаются без удовлетворения, отметили в пресс-службе СКР.

Уголовное дело возбуждено по признакам ст. 322.1 УК РФ. Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Также в пресс-службе сообщили, что глава СКР заинтересовался сообщениями о «противоправных действий приезжего в отношении малолетней в Ленинградской области», о хулиганстве «в отношении подростка в Москве», о «мошенничестве со стороны руководства управляющей компании» в столице.