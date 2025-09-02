Искусственный интеллект обещает экономическую выгоду

Сбер представил на форуме «Технопром-2025» собственные решения в области искусственного интеллекта и рассказал о внедрении технологий в бизнес-процессы, государственное управление и быт. Поскольку центральной темой форума стало технологическое лидерство, представители Сбера обозначили основные векторы развития сферы ИИ, вероятные сценарии его применения и влияния в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сибирского банка Сбера Фото: пресс-служба Сибирского банка Сбера

Технологии искусственного интеллекта повсеместно применяются не только в IT-секторе, но и промышленности, сфере финансов, ретейле, маркетинге, медицине, логистике, сельском хозяйстве и т.д. С помощью технологий ИИ компании стремятся сократить издержки и повысить эффективность. Сбер в ответ на запрос аккумулирует накопленный опыт и собственные разработки в инструмент, который уже сегодня позволяет иначе настроить рутинные процессы.

В портфеле у компании множество универсальных решений для применения ИИ. Если раньше под каждую задачу приходилось создавать отдельную модель, то сейчас разные отрасли могут использовать одну и ту же систему для разработки собственных продуктов.

«Сбер сейчас обладает полным циклом производства, и когда мы беремся за конкретную бизнес-задачу, то можем добиться одной из лучших в мире метрик. И это важно с точки зрения практического применения: мы можем сделать так, чтобы бизнес получил максимальную ценность в конкретном кейсе. Если говорить о результатах в периметре Сбера, мы в этом году ожидаем порядка 50 млрд руб. экономического эффекта от внедрения именно генеративного искусственного интеллекта. Сегодня порядка 500 GenAI-инициатив в компании запущены», — рассказывает Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.

Универсальность модели позволяет применять эту технологию как крупным компаниям, так и небольшим стартапам.

Сферы применения шире, чем кажется на первый взгляд, отмечают в Сбере. Генеративные модели помогают разработчикам тестировать дизайн-прототипы, создавать более точные модели спроса и предлагать вариации продуктов, исходя из предпочтений клиентов. В частности, бизнес чаще использует нейронные сети для быстрого анализа рыночных изменений и адаптации контента под запросы аудитории. ИИ в госуправлении применяется для автоматизации повседневных процессов, прогнозирования социальных и экономических тенденций, а также оптимизации распределения ресурсов.

По словам министра цифрового развития Новосибирской области Сергея Цукаря, применение нейросетей в работе чиновников упрощает ряд задач, например, готовит ответы на обращения, собирает заявки и фиксирует инциденты, подготавливает технические материалы, проверяет документы и пр. Команда Сбера в этом году организовала обучающий формат для госслужащих региона, чтобы сотрудники правительства шире использовали нейросети в работе ведомств.

Заместитель генерального директора по информационным технологиям ООО «Газпром трансгаз Томск» Роман Шепелев рассказал, как им помогает в работе внедрение нейросетей. «В связи со строительством новых газовых сетей увеличивается объем работы и производственные активы. В то же время мы испытываем дефицит кадров, в связи с чем решаем эту проблему в том числе с помощью применения нейросетей. Например, используем ИИ для верификации исполнительной и проектно-сметной документации с теми нормативами, которые были заложены изначально. Это позволяет вести поиск несоответствий и коллизий на этапе проектирования. Также внедрили электронный технический паспорт, который позволяет управлять активами на всем жизненном цикле», — прокомментировал Роман Шепелев.

Начальник службы корпоративной информатизации ЗСЖД (ОАО «РЖД») Андрей Коваленко рассказал, что в 2020 году на всей сети ОАО «РЖД» была внедрена цифровая система построения прогнозных графиков движения поездов АПК «Эльбрус». Она позволяет выявлять узкие места, прогнозировать отклонения от графиков и оптимизировать работу железнодорожной сети.

Принятие мер по регулированию основных возможностей ИИ-моделей необходимо, считают эксперты. Нейросети будут развиваться, что приведет к увеличению вычислительных мощностей, инноваций в сфере передачи данных, продвижению экосистем. Следование правилам в свою очередь позволят повысить доверие пользователей к этой технологии, а разработчикам систем с применением ИИ создавать необходимые для отрасли, безопасные и конкурентоспособные решения.

ПАО Сбербанк