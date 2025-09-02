Рецептуру отредактируют вслед за ценами

Свинина за год подорожала на треть, вслед за этим выросла стоимость колбас и деликатесов. В августе цена на свиной окорок составила в среднем 325 руб. за 1 кг, сообщают «Известия». Это мясо является основным компонентом при производстве колбас. Собеседники издания в компаниях «Дымов» и «Ремит» уже анонсировали рост цен. Некоторые производители планируют менять рецептуры, заменяя подорожавшее сырье более дешевыми аналогами. Как рост цен повлияет на потребление свинины? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среднем рост цен на разные части свинины составил 16-17%. Однако подорожало не только мясо, но и логистика, а также фонд оплаты труда, поэтому производителям придется повышать стоимость продукции в рознице, констатировал генеральный директор компании «Липецкое мясо» Сергей Оганов: «Цена сильно увеличилась. При этом расценки выросли абсолютно на все, не только на свинину, но и на птицу, и на говядину и так далее. Менять рецептуру мы не станем, будем работать в той же линейке, которую выпускаем. Так или иначе, просто одной рецептурой не обойдешься. Если в прошлом году мы продавали говядину высшей категории за 600 руб., то сегодня она стоит в районе 750 руб. не из-за того, что мы такие цены поставили, а потому что скот вырос в цене закупки».

За год россияне потребляют примерно по 32 кг свинины. Рост за последнее десятилетие — практически по килограмму ежегодно. Общий объем промышленного производства, по данным Национального союза свиноводов, составляет почти 6 млн тонн. При этом аналитики прогнозируют снижение потребления такого мяса в ближайшее время на 1,5-2% в год. Спрос перекочевал в сегмент говядины и птицы, в том числе в связи с ростом мусульманского населения, заметил президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев: «Большая часть свинины идет в мясопереработку, потому что это высокотехнологичное сырье с точки зрения большой массы мяса: его удобнее разделывать, удобнее закладывать в аппараты, машины, которые дальше формуют колбасные изделия. Значительная его часть сегодня продается в рознице в виде шашлыков и нарезанных кусков.

В ресторанном секторе вы увидите мало свинины, потому что люди ходят в такие заведения за изысканными видами мяса. Это может быть ягнятина, баранина, разные варианты говядины, сейчас в меню появилась и птица, в частности, индейка и утка».

Между тем спрос на колбасу и сосиски падает. На вареные виды — примерно на 2,5%, на сырокопченые — почти на 6%, подсчитали в исследовательской компании NTech. Рост показывают только нарезки, рассказал директор по аналитике Леонид Ардалионов: «Цены на сырье достаточно волатильны в течение года. При этом у всех производителей на каждую товарную позицию есть несколько рецептур, которые практически неразличимы для конечного потребителя по органолептике, но в них содержатся разные доли того или иного сырья».

Заметный рост показывает экспорт. По данным Россельхознадзора, в прошлом году российские компании поставили в другие страны почти в полтора раза больше свинины, чем годом ранее. Общий объем составил 220,5 тыс. тонн: 45% потребляет Белоруссия, в два раза меньше — Вьетнам, на Китай приходится 10%.

Юлия Савина