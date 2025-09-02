Рецептуру отредактируют вслед за ценами
Как изменилась стоимость свинины и продуктов из нее
Свинина за год подорожала на треть, вслед за этим выросла стоимость колбас и деликатесов. В августе цена на свиной окорок составила в среднем 325 руб. за 1 кг, сообщают «Известия». Это мясо является основным компонентом при производстве колбас. Собеседники издания в компаниях «Дымов» и «Ремит» уже анонсировали рост цен. Некоторые производители планируют менять рецептуры, заменяя подорожавшее сырье более дешевыми аналогами. Как рост цен повлияет на потребление свинины? Разбиралась Юлия Савина.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В среднем рост цен на разные части свинины составил 16-17%. Однако подорожало не только мясо, но и логистика, а также фонд оплаты труда, поэтому производителям придется повышать стоимость продукции в рознице, констатировал генеральный директор компании «Липецкое мясо» Сергей Оганов: «Цена сильно увеличилась. При этом расценки выросли абсолютно на все, не только на свинину, но и на птицу, и на говядину и так далее. Менять рецептуру мы не станем, будем работать в той же линейке, которую выпускаем. Так или иначе, просто одной рецептурой не обойдешься. Если в прошлом году мы продавали говядину высшей категории за 600 руб., то сегодня она стоит в районе 750 руб. не из-за того, что мы такие цены поставили, а потому что скот вырос в цене закупки».
За год россияне потребляют примерно по 32 кг свинины. Рост за последнее десятилетие — практически по килограмму ежегодно. Общий объем промышленного производства, по данным Национального союза свиноводов, составляет почти 6 млн тонн. При этом аналитики прогнозируют снижение потребления такого мяса в ближайшее время на 1,5-2% в год. Спрос перекочевал в сегмент говядины и птицы, в том числе в связи с ростом мусульманского населения, заметил президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев: «Большая часть свинины идет в мясопереработку, потому что это высокотехнологичное сырье с точки зрения большой массы мяса: его удобнее разделывать, удобнее закладывать в аппараты, машины, которые дальше формуют колбасные изделия. Значительная его часть сегодня продается в рознице в виде шашлыков и нарезанных кусков.
В ресторанном секторе вы увидите мало свинины, потому что люди ходят в такие заведения за изысканными видами мяса. Это может быть ягнятина, баранина, разные варианты говядины, сейчас в меню появилась и птица, в частности, индейка и утка».
Между тем спрос на колбасу и сосиски падает. На вареные виды — примерно на 2,5%, на сырокопченые — почти на 6%, подсчитали в исследовательской компании NTech. Рост показывают только нарезки, рассказал директор по аналитике Леонид Ардалионов: «Цены на сырье достаточно волатильны в течение года. При этом у всех производителей на каждую товарную позицию есть несколько рецептур, которые практически неразличимы для конечного потребителя по органолептике, но в них содержатся разные доли того или иного сырья».
Заметный рост показывает экспорт. По данным Россельхознадзора, в прошлом году российские компании поставили в другие страны почти в полтора раза больше свинины, чем годом ранее. Общий объем составил 220,5 тыс. тонн: 45% потребляет Белоруссия, в два раза меньше — Вьетнам, на Китай приходится 10%.
