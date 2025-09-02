Яндекс Go: электросамокаты чаще используют в качестве транспорта, а не развлечения

Аналитики сервиса аренды самокатов Яндекс Go отмечают рост пользователей, выбирающих самокаты в качестве транспорта, а не развлечения. Согласно исследованию (есть у «Ъ»), доля таких пользователей за год увеличилась на 90%. Они составляют 1/5 от всех, кто арендовал самокаты «Яндекса» в 2025 году.

Сервис отмечает, что в качестве развлечения кикшеринг используют в основном «новички», а впоследствии их поездки тоже становятся «более транспортными». Первая поездка развлекательная в 43% случаев, десятая — в 25%, тридцатая — в 20%, констатируют аналитики.

В апреле—августе 2025 года спрос на аренду электросамокатов по всей России снизился на 6% год к году, подсчитал ранее оператор фискальных данных «Платформа ОФД» по запросу «Ъ». В Москве падение оказалось более выраженным — на 10% год к году. Ключевой фактор снижения интереса к кикшерингу летом — плохая погода в центральной части страны, считают аналитики.

Полина Мотызлевская