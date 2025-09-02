В Дагестане декана вуза и его заместителя заподозрили в получении взяток

Декана одного из факультетов высшего образовательного учреждения Республики Дагестан и его заместителя заподозрили в получении взяток (п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ — семь эпизодов). Об этом сообщает СУ СК России по республике.

По версии следствия, подозреваемые в период с сентября 2023 года по июнь 2025 года получали взятки за перевод студентов на обучение по индивидуальному учебному плану и свободному графику посещения занятий, а также за допуск к сессии учащихся с пропусками занятий. В общей сложности фигуранты получили 629 тыс. руб.

«В ходе допроса последние признали вину и подробно рассказали об обстоятельствах произошедшего»,— отметили в ведомстве.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы

Наталья Белоштейн