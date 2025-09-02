В одной из квартир Ростова-на-Дону нашли неразорвавшийся снаряд

В микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону в одной из квартир жилого дома нашли неразорвавшийся снаряд после ночного налета беспилотников. Глава города Александр Скрябин сообщил, что саперы вынесли снаряд из дома. Спасатели эвакуировали 320 жителей дома, их временно разместили в пункте на базе 115-ой школы.

«В связи с этим (временным размещением жителей дома в районной школе.— “Ъ”), 02 сентября прием детей для обучения в школе №115 проводиться не будет. Обучение будет проводиться в дистанционном формате. »,— написал господин Скрябин в Telegram-канале.

Незадолго до этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночного налета БПЛА пострадали два жилых многоквартирных дома. Эвакуация жителей там не понадобилась. За медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок, их жизни ничего не угрожает.