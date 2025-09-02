«Известия»: семейная ипотека почти недоступна в половине регионов России

Почти в половине регионов России семьи со средним доходом не могут позволить себе семейную ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право».

Основанный на данных Минстроя о стоимости жилья во втором квартале и статистике Росстата по зарплатам за 2024 год анализ показал, что в 41 регионе обслуживание кредита превышает финансовые возможности обычной семьи. В список проблемных с этой точки зрения регионов вошли Краснодарский и Приморский края, Московская и Ленинградская области. Также — Самарская, Свердловская и Тюменская области, Дагестан, Крым и ряд других субъектов. Например, в Краснодарском крае средняя стоимость квартиры площадью 50 кв. м составляет около 9,6 млн руб. Это значительно превышает установленный лимит льготного кредита в 6 млн руб. по программе «Семейная ипотека».

В 35 регионах доступность семейной ипотеки оценивается как средняя — ипотечные платежи составляют более 30% от дохода семьи. Среди них — Архангельская, Псковская, Новгородская, Тверская, Воронежская области. В 13 субъектах, включая Магаданскую и Иркутскую области, Забайкальский край, Сахалин и Камчатку, семейная ипотека считается доступной.