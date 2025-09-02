В Ярославле завершено благоустройство 40% дворов

В Ярославле в рамках проекта благоустройства «Наши дворы» завершены работы на 15 объектах. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров на открытом совещании в мэрии.

Всего в этом году намерены привести в порядок 38 дворов. По плану средств на 2025 год в городе благоустроят 24 объекта: работы на 14 территориях завершены, еще на 10 — благоустройство выполнено на 50-90%. По плану на 2026 год отремонтируют 14 дворов, из них на одном работа уже завершена. На 11 объектов, выполняемых за счет средств следующего года, подрядчики еще не выходили.

«Очень много негатива и жалоб было в прошлые годы: когда подрядные организации заходили сперва везде с демонтажом, потом шли везде с монтажными работами, потому что у подрядчиков много объектов. Как правило, самый крайний двор стоял практически весь сезон в разобранном состоянии. Это недопустимо. В этом году мы идем пошагово: подрядная компания зашла на дворовую территорию и с нее не уходит, пока не завершит работу»,— рассказал господин Овчаров.

Он отметил, что срывов по программе не наблюдается, и все работы планируют завершить в течение этого года. Ярослав Овчаров дополнил, что у подрядчиков есть еще минимум 1,5 месяца на завершение благоустройства.

Алла Чижова