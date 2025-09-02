Минсельхоз рассчитывает на допуск российской озимой пшеницы на рынок Китая

Российский Минсельхоз выражает надежду на согласование поставок озимой пшеницы на китайский рынок. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на брифинге в Пекине. По ее словам, требования к озимой пшенице такие же, как к яровой, которая уже допущена для экспорта в Китай.

«Не очень мы понимаем характер, природу этого отказа в принятии озимой пшеницы»,— сказала госпожа Лут (цитата по «Интерфакс»). Она добавила, что российские специалисты регулярно общаются с китайскими коллегами и рассчитывают на успех переговоров.

Министр также сообщила, что ведомство рассчитывает на рост числа отечественных предприятий с правом на экспорт свинины в Китай. Главное таможенное управление КНР «очень конструктивную позицию занимает», добавила она.