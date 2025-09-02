В нижегородском аэропорту за восемь месяцев изъяли 285 кг запрещенной продукции

Сотрудники Россельхознадзора в январе — августе 2025 года изъяли в нижегородском аэропорту 284,7 кг продукции животноводства, не соответствующей требованиям ветеринарного законодательства. При проверке 1,12 тыс. единиц ручной клади установлено 187 случаев ввоза таких продуктов, сообщили в территориальном управлении ведомства.

Все продукты направили на уничтожение. В отношении нарушителей возбудили 21 дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).

В ведомстве добавили, что все международные рейсы проходят ветеринарный контроль. Особое внимание сотрудники Россельхознадзора уделяют рейсам из стран с неблагополучной эпизоотической ситуацией — более 70% всех авиарейсов. С начала 2025 года проконтролировано более 2,5 тыс. международных перевозок.

Галина Шамберина