Несколько ларьков в Удмуртии снесут из-за продажи алкоголя в День знаний

В 10 торговых точках Удмуртии выявили факты продажи алкоголя в День знаний, 1 сентября, когда продажа спиртного в республике была запрещена. Нестационарным торговым объектам (НТО), нарушившим законодательство, грозит снос. Семь фактов было зафиксировано в Ижевске, три — в Глазове. Об этом в Telegram сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

«Эту дегенеративную практику нужно полностью прекращать. НТО, в которых выявлены нарушения, будут снесены. Магазинчики понесут всю тяжесть административной ответственности»,— заявил господин Лашкарев.

Всего в День знаний было проверено более 150 объектов. Окончательные итоги мероприятий по пресечения незаконной реализации алкоголя подведут сегодня, 2 сентября.