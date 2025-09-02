ФСБ: трое подростков по заданию Киева принесли бомбу на военный завод в Ижевске

ФСБ сообщила о задержании в Ижевске совместно с СКР трех подростков, подозреваемых в подготовке теракта. По версии следствия, несовершеннолетние по заданию украинских спецслужб собирались взорвать бомбу на одном из предприятий ОПК.

Согласно материалам дела, в июле трое подростков 15, 16 и 17 лет искали быстрый заработок и в мессенджере установили контакт с представителем спецслужб Украины. Впоследствии несовершеннолетним передали самодельное взрывное устройство большой мощности. В августе подростки попытались, как утверждается, заложить бомбу на проходной завода, но их задержали сотрудники УФСБ по Удмуртии. На видео, опубликованном ведомством, задержанные признаются в инкриминируемом преступлении.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что подросткам предъявлено обвинение в покушении на теракт. Она призвала родителей уделять повышенное внимание кругу общения детей и их времяпрепровождении в интернете.