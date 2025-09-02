Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбуржье выявили незаконную передачу части береговой полосы в аренду

Орская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки выявила факт незаконной передачи в аренду водных объектов в Новоорском районе. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Дарья Васенина

По информации ведомства, при формировании земельных участков сельскохозяйственного назначения в границы двух из них незаконно включили части береговой полосы реки Урал, а также долю непосредственно водного объекта. В результате индивидуальным предпринимателям передали в аренду объекты, относящиеся к государственной собственности.

Спецпрокурор обратился в суд с требованием признать незаконными результаты межевания земельных участков и изъять их из незаконного оборота. Новоорский районный суд поддержал требования надзорного ведомства.

Руфия Кутляева