В Оренбуржье выявили незаконную передачу части береговой полосы в аренду
Орская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки выявила факт незаконной передачи в аренду водных объектов в Новоорском районе. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Фото: Дарья Васенина
По информации ведомства, при формировании земельных участков сельскохозяйственного назначения в границы двух из них незаконно включили части береговой полосы реки Урал, а также долю непосредственно водного объекта. В результате индивидуальным предпринимателям передали в аренду объекты, относящиеся к государственной собственности.
Спецпрокурор обратился в суд с требованием признать незаконными результаты межевания земельных участков и изъять их из незаконного оборота. Новоорский районный суд поддержал требования надзорного ведомства.