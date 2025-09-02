В Ставропольском крае скончалась глава Росхимпрофсоюза

Умерла председатель Ставропольской краевой организации Росхимпрофсоюза Наталья Гладкова. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Невинномысска Михаил Миненков.

Прощание Натальей Викторовной Гладковой состоится 3 сентября. В 11:00 пройдет отпевание в храме Святого Преподобного Сергия Радонежского и Святого Великомученика Георгия Победоносца, в 13:00 состоится захоронение на Крестовоздвиженском кладбище Михайловска, а в 14:00 — поминальный обед в комплексе «Лесная поляна» (зал «Ангел»).

Наталья Белоштейн