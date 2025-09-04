Агроэкспорт Сибири в поиске

За последние несколько лет поставки пищевой и сельскохозяйственной продукции Сибири растут быстрыми темпами. Ключевыми направлениями экспорта являются страны Средней, Восточной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, экспортеры выходят на новые рынки сбыта. Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» предполагает увеличение экспорта продукции АПК из России к 2030 году до $55 млрд, что в полтора раза больше уровня 2021 года. И сибирские регионы, как показывают результаты развития их агроэкспорта в последние годы, могут внести существенную лепту в реализацию проекта. Представители сибирских региональных властей отмечают расширение ассортимента вывозимой продукции и рынков ее сбыта. В то же время они вынуждены признавать и наличие множества сдерживающих факторов, как внешних (сложности в логистике и расчетах), так и внутренних (высокие кредитные ставки и укрепление рубля).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Профицит производства зерновых и масличных культур в Сибири позволяет увеличивать экспортные поставки

Безусловный лидер

Новосибирская область — стабильно развивающийся аграрный регион и один из крупнейших экспортеров Сибирского федерального округа (СФО). По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за семь лет реализации регионального проекта (2018–2024 годы), область увеличила объем поставок на зарубежные рынки в 7,1 раз по объемам и в 4,4 раза по стоимости. По итогам 2024 года регион занимает первое место в Сибири по аграрному экспорту, поставляя более трети от общего объема округа. Благодаря производству большого объема продукции АПК и своему географическому положению, Новосибирская область обладает высоким экспортным потенциалом и занимает 14-е место в стране среди российских регионов-экспортеров продукции АПК, в том числе 1-е место по экспорту гречихи и проса, 2-е — овса, семян подсолнечника и льна, 3-е — семян рапса, 4-е место — по экспорту мороженого. По данным министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова, ключевыми направлениями поставок выступают страны Юго-Восточной и Средней Азии: Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Вьетнам, Индия, Монголия, также значителен экспорт в Турцию и Кубу. В прошлом году новыми рынками стали Египет, Бангладеш, Пакистан, Ирак, Бенин, Черногория, Филиппины, а экспортеры региона, по его словам, «активно расширяли линейку поставок: отправили первые партии гороха в Индию, пшеницы — в Кубу и Корею, ячменя — в Ливию и Иран, мороженую рыбу — в КНР». По итогам 2024 года из Новосибирской области продукцию АПК импортировали 55 стран мира.

Профицит производства зерновых и масличных культур, развитие масложировой отрасли в регионе позволяет увеличивать экспортные поставки. Объем производства зерна в Новосибирской области в полной мере закрывает внутреннюю потребность и дает возможность отправлять зерно на экспорт. По данным регионального минсельхоза, помимо продукции растениеводства и масложировой отрасли, Новосибирская область экспортирует пищевое яйцо и замороженные субпродукты цыпленка-бройлера в Монголию, Казахстан, Киргизию и Китай, замороженное филе речной рыбы в ЕС и в Китай, сушено-вяленую рыбу — в ОАЭ, а также мороженое, пиво и водку из спирта из продовольственной пшеницы.

Алтайский маслопресс

По данным ФТС России, которые приводит краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, в 2024 году экспорт 144 различных видов продукции АПК из Алтайского края составил 4,08 млн т по массе и $533,5 млн по стоимости. При этом наибольшую долю в стоимостном выражении занимали подсолнечное масло — 12,5%, семена подсолнечника — 11,6%, рапсовое масло — 11,4%, пшеница — 8,6%, крупяные изделия — 7,7%, а наибольшие темпы прироста были у поставок подсолнечного и рапсового масла и семян льна. По оперативным данным ФТС России на начало августа, по сравнению с тем же периодом 2024 года, экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Алтайского края увеличился на 16,3%. Драйверами роста стали продукция масложировой отрасли (+74% роста), зернобобовые культуры (в 2,5 раза), семена подсолнечника (в 1,5 раза). Кроме того, увеличились отгрузки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, меда, семян льна, рыбной продукции и других товаров.

География экспорта продукции АПК из Алтайского края охватывает сегодня 47 стран мира, уточняют в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Крупнейший внешнеторговый партнер региона — Китай (куда уходит половина всего агроэкспорта), за ним следуют Казахстан — 28%, Монголия — 3% и Узбекистан — 2,5%. В СФО Алтайский край занимает второе место по объемам агроэкспорта, в России — 17-ое.

Разные возможности

Самообеспечение Омской области по основным видам продукции высокое. Основной объем экспорта региона приходится на первичную продукцию растениеводства: зерновые, зернобобовые и масличные культуры — свыше $90 млн (300 тыс. тонн), кондитерские изделия — более $20 млн (11 тыс. тонн), хлебобулочные изделия, продукты переработки зерна, напитки, растительные масла — $17 млн (свыше 15 тыс. тонн), продукты переработки зерна — $9 млн (30 тыс. тонн). География омского экспорта расширяется. По данным министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николая Дрофы, в 2024 году регион поставлял продукцию в 43 страны, и к традиционным партнерам (Казахстан, Китай, Индия, Турция, Узбекистан) добавились Бангладеш, Исландия, Канада и Австралия, а уже в этом году — Того в Западной Африка (поставки пшеницы), Иордания (экспорт зернобобовых), Колумбия (поставки прочей продукции АПК).

По итогам прошлого года агроэкспорт Омской области составил $437,5 млн, на 2025 год запланировано не менее $480 млн, пока с начала года экспорт составил более $189 млн. Вместе с тем, учитывая динамику экспорта с начала 2025 года и сложившуюся внешнеэкономическую ситуацию, планируемые в начале года объемы требуют корректировки в сторону уменьшения. «Сейчас мировые цены на сельхозпродукцию являются неконкурентными с внутрироссийскими, что существенно сдерживает отгрузки и снижает экспортную привлекательность региона»,— отмечает Николай Дрофа.

Ожидаемый в текущем году объем экспорта сельхозтоваров из Томской области, как ранее писал „Ъ“, планируется в объеме $76,4 млн, в том числе, товаров масложировой отрасли $13,2 млн и мясной продукции — $10,7 млн. В прошлом году агроэкспорт региона составил 63 миллиона долларов, а в 2021-м, от уровня которого ведет отсчет Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», — $51,4 млн. К 2030 году власти Томской области намерены, как и в целом по России, увеличить экспорт продукции АПК не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Кузбасс также демонстрирует стабильное развитие АПК и экспорта его продукции. Как отмечают в региональном минсельхозе, за январь-июль 2025 года выполнение годового экспортного плана составило 47%. «География экспорта Кузбасса включает 33 страны мира, направления-лидеры по приросту экспорта — Казахстан, Киргизия, Беларусь, Узбекистан, Армения, Китай, Северная Корея»,— отмечает министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов. Основная часть экспорта из Хакасии в прошлом году, по информации управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва, пришлась на овес — 15 тыс. т, рапс — 11,7 тыс. т, пшеничные отруби — 11 тыс. т, пшеничную муку — 6,5 тыс. т, пшеницу — 6,3 тыс. т и гречиху — 2,17 тыс. тонн. Импортерами при этом выступили Монголия (25,3 тыс. т), Китай (19 тыс. т), Казахстан (4 тыс. т), Киргизия (3,85 тыс. т) и Беларусь (1,1 тыс. т).

Сдерживающие факторы

Показатели экспорта в Красноярском крае, по данным регионального минсельхоза, в 2025 году снижаются, т.к. экспортировать стало экономически невыгодно, цена реализации сейчас ниже себестоимости. Рост себестоимости экспортной продукции вызван, в свою очередь, укреплением курса рубля. Кроме того, выросли вывозные пошлины на семена рапса на рынок Китая (30%), поэтому теперь эту культуру отгружают на внутренний рынок в Калининград, а на экспорт — в Беларусь. Основные экспортные направления для продукции АПК Красноярского края сегодня — Китай, Грузия, Монголия. Кроме того, поставки идут в Южную и Северную Корею, в Южную Осетию, в Киргизию и Беларусь. План экспорта на 2025 год $80 млн, и на 17 августа вывезено продукции АПК края уже на $45,2 млн долларов США.

Краевой минсельхоз ищет инвесторов, чтобы увеличить объемы переработки сельхозпродукции — рапса, зерна и молока. Новым производствам может быть предоставлена господдержка. Сейчас механизм господдержки в части приобретения техники и оборудования производителями сельхозтоваров меняется. Со следующего года в регионе будут стимулировать агроэкспорт предоставлением более высоких ставок и лимитов при получении субсидий для экспортирующих агропромышленных предприятий, что даст возможность предприятиям рассчитывать на бОльшую сумму, пояснили в краевом министерстве.

Несмотря на проблемы, регион стал экспортировать на 43,9% больше масложировой продукции в связи с открытием новых производств. В пошлом году в крае построили крупный рапсоперерабатывающий цех в компании ООО «Элеватор». Он позволит производить до 25,2 тыс. тонн рапсового масла и до 43,2 тыс. тонн жмыха ежегодно. Вывод завода на полную мощность увеличит объемы экспорта масложировой продукции. Также агропроизводители региона стали экспортировать на 82% больше пшеничной муки, ее поставляют не только в регионы России, но и в азиатские страны и страны СНГ.

Из Республики Алтай на экспорт идут зерновые и масличные культуры, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности и другие товары. Основной экспортный продукт Алтая — это сельскохозяйственные животные и консервированные панты марала, их поставляют в страны СНГ и другие государства ближнего и дальнего зарубежья. Начальник отдела регулирования рынков АПК, устойчивого развития сельских территорий и малых форм хозяйствования минсельхоза республики Дмитрий Кыйгасов в качестве основного сдерживающего фактора указывает на западные санкции, которые приводят к логистическим проблемам, повышению транспортных издержек региональных производителей и, как следствие, увеличению конечной себестоимости экспортируемой продукции.

Развитию агроэкспорта, по оценке Дмитрия Кыйгасова, мешают также сложности взаиморасчетов с иностранными контрагентами, в частности, длительность прохождения платежей, отсутствие возможности расчетов в национальных валютах, потери при конвертации валют, которые также негативно воздействуют на себестоимость и конкурентоспособность экспортируемых товаров. Это создает риск возникновения кассовых разрывов и потребность компаний в дополнительных оборотных средствах. Кроме того, по его словам, «на развитие экспорта влияет ужесточение требований в части сертификации экспортируемой продукции животного и растительного происхождения — готовой мясной продукции, продукции на основе пантов марала и продукции пчеловодства».

При всех возникающих трудностях при экспорте продукции АПК, сельскохозяйственные предприятия Алтая работают на увеличение объема экспортных поставок продукции АПК. Они ежегодно наращивают поголовье сельскохозяйственных животных, а также готовы организовать экспорт высшего качества парного мяса крупного рогатого скота (говядина и телятина), горно-алтайских сыров, меда, травяных чаев, кедрового ореха. АПК — один из ведущих секторов экономики Республики Алтай. Основная его отрасль, с учетом природно-климатических условий, — традиционно животноводство, его доля в общем объеме производства — 78,1%. Республика Алтай занимает первое место в России по мараловодству, поголовье маралов (оленей) составляет 55,8 тыс. голов, ежегодно производят свыше 100 т, и третье место в России по коневодству.

Промежуточные итоги такой части сибирского агроэкспорта, как поставки зерна и масличных, показывают рост по всем позициям этой товарной группы и увеличение числа покупателей. На начало августа по сравнению с аналогичным периодом 2024 года поставки масличных культур выросли на 21% до 538 тыс. т, кормовой продукции — на 13% до 180 тыс. т, и зернобобовых культур — на 6% с общим объемом 153 тыс. т. Кроме того, на экспорт отправили 662 тыс. т зерна. Главными импортерами продуктов этой группы в текущем году выступили Китай и Казахстан, затем со значительным отрывом Киргизия, Беларусь, Вьетнам, Монголия, Иран, сообщила директор Алтайского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» Мария Шостак на экспертном семинаре ФГБУ 25 августа. Тройку лидеров почти по всем продуктам группы составили Алтайский край, Новосибирская и Омская области, Красноярский край стал третьим по экспорту масличных.

Вероника Сенцова