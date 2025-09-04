В последние три года регионы Сибири смогли заместить западных партнеров по внешней торговле. В большей степени это удалось сделать в экспортном сегменте, но по импорту, признают представители региональных властей, до сих пор остались незакрытые ниши, в основном высокотехнологичного оборудования. Переориентация на страны Востока и глобального Юга потребовала как стоимостной, так и качественной адаптации сибирских продуктов.

Перестройка географии российской внешнеэкономической деятельности началась более десяти лет назад в ответ на санкции Запада. С 2022 года разворот на Восток начал заметно ускоряться, внося и коррективы в экономику регионов Сибирского федерального округа. По информации Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы, в 2021 году, когда еще сохранялись прежние контуры внешней торговли СФО, доля стран дальнего зарубежья составляла в ней 85,4%, стран СНГ — 14,6%. Основными партнерами сибирского бизнеса был Китай с 23,3% товарооборота, Казахстан (6,7%), Япония (6,2%), США (4,6%) и Германии, как крупнейшего контрагента из ЕС, — 4,3%. В экспортных операциях третье место после Китая и Японии (22,8% и 7,3% соответственно) с равными показателями (6,6%) занимали Турция и Нидерланды, почти столько же было у Казахстана (6,5%). За рубеж Сибирь поставляла топливно-энергетические товары (43,1%), а также металлы и изделия из них (28%). Среди импортеров крупнейшими были Китай (24,9% всего импорта Сибири), США (10,6%) и Казахстан (7,5%). Основными статьями импорта были машины, оборудование, транспортные средства (42,8% всего импорта) и химические продукты (25,8%). Преобладание сырья в экспорте и машин с оборудованием в импорте остались и после трех лет разворота на новые рынки, отмечают эксперты.

Омское замещение

До 2022 года в структуре экспорта Омской области преобладала продукция химической промышленности (43,7%), и половина ее поставок шла в страны ЕС, а в импорте, по информации Министерства экономического развития региона, превалировала продукция машиностроения (35,3%). При этом доля западных поставщиков — Италии, Германии, Канады, Японии, США — составляла 56%. «Закупались, в частности, трубопроводная арматура, тракторы, двигатели, вагоны-цистерны, сельхозтехника, лабораторные приборы»,— напоминает министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко. Введение санкций со стороны США и ЕС стало вызовом для экспортно ориентированных предприятий региона, они столкнулись с западными ограничениями на импорт химической продукции из России, с нарушением логистических цепочек и сложностями в закупках импортных материалов.

Тем не менее, региональному бизнесу, благодаря выгодному положению на пересечении основных транспортных маршрутов, близости к азиатским рынкам, а также мерам поддержки участников ВЭД, удалось достаточно оперативно перестроиться на новые направления. При этом экспорт сократился в Европу и Северную Америку и вырос в Турцию, Иран, Китай, Вьетнам и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также Центральной Азии и Ближнего Востока. В 2022 году омские компании вышли на рынки Туниса, Алжира, Южной Осетии, Гвинеи и Кении, в 2023 — Ливии, Лаоса, Гайаны и КНДР, а в 2024 году установили деловые связи с Бангладеш, Катаром, Угандой и Кот-д'Ивуаром. «В итоге общий объем внешнеторгового оборота Омской области удалось сохранить на уровне прошлых лет»,— сообщает госпожа Негодуйко, подчеркивая несырьевой характер регионального экспорта. Более половины поставок омского экспорта сегодня — это готовая продукция, где лидирует продукция АПК, затем нефтехимии и машиностроения. При этом в регионе не скрывают, что еще остаются отдельные рыночные ниши, где пока не найдены адекватные замены западному импорту. Например, в сегменте некоторых видов высокоспециализированного оборудования и программного обеспечения. «Однако пробел постепенно сокращается благодаря активной работе промышленности и внедрению инновационных решений»,— утверждает министр экономического развития Омской области.

Томская стабильность

«Регион на протяжении последних лет последовательно делал ставку на сотрудничество со странами Центральной и Восточной Азии, и в структуре регионального экспорта доля недружественных государств составляла к 2022 году 8,5%»,— напоминает и.о. начальника департамента международных и региональных связей администрации Томской области Евгения Нефедова. В 2021 году на первую тройку томских зарубежных партнеров — Китай, Узбекистан и Казахстан — приходилось около 50% регионального внешнеторгового оборота. Вместе с Киргизией и Монголией они обеспечивали более 80% всего экспорта Томской области, в котором преобладала продукция лесопромышленного комплекса. Основной импорт региона приходился на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (46,8%), продукцию химической промышленности (32,3%), машины, оборудование и транспортные средства (16,1%).

Затем уже западные санкции, логистические и финансовые ограничения привели к необходимости переориентации региональных участников ВЭД на альтернативные рынки, в первую очередь, на страны глобального Юга. В итоге, по информации госпожи Нефедовой, за период 2022-2024 годов региону удалось сохранить рост внешнего товарооборота на 24,4% в 2023 году и на 1,5% в прошлом. Правда, в позапрошлом году экспорт региона сократился по стоимости на 23,9%, а число стран-получателей экспорта — на 30%, что было обусловлено тем, что в 2023 году еще не открылся доступ на новые рынки и одновременно вырос внутренний спрос на товары экспортной номенклатуры. Но уже в 2024 году, по данным областного департамента международных и региональных связей администрации, экспорт показал рост на 20%, а число зарубежных партнеров восстановилось до уровня 2022 года. Стоимость импорта, в свою очередь, выросла в два раза в 2023 году, а в 2024 году снизилась на 8,8%. При этом количество партнеров по импорту остается на одном уровне.

По итогам прошлого года доля стран СНГ во внешнеторговом обороте Томской области составила 37,4%, Китая — 23,4%, стран Юго-Восточной Азии — 15,3%. В то же время доля государств ЕС и США сократилась до 5,6% и 0,3% соответственно. Евгения Нефедова обращает внимание на усиление конкуренции с другими российскими производителями на рынках Центральной и Северо-Восточной Азии и отмечает, что замещение критического импорта для томских компаний получает финансовую и нефинансовую поддержку как федеральных, так и региональных властей. «Важной в этом вопросе является больше экспертная поддержка, которая позволяет найти товар-заменитель или обеспечить закупку необходимого товара на возможных условиях»,— утверждает она.

Новосибирский переход

Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы (СТУ ФТС) по итогам внешнеторговой деятельности Новосибирской области за 2021 год сообщало о ее экспортно-импортных операциях со 134 странами дальнего и ближнего зарубежья. Основными партнерами были тогда Китай, Казахстан и Франция с долями в общем обороте 29,8%, 12,5% и 9,6% соответственно. В страны дальнего зарубежья уходило 74,1% экспорта Новосибирской области (в основном топливно-энергетические товары), в страны СНГ — 25,9% (преимущественно продукция машиностроения и продовольствие). Импорт региона на 81,7% обеспечивали страны дальнего зарубежья с преобладанием поставок машиностроительной продукции. Из стран СНГ поступало 18,3% импорта: металлы и металлоизделия, продовольственные товары и пр.

Сейчас регион, по данным министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, ведет торговлю со 132 странами мира при росте несырьевого и неэнергетического экспорта на 3,8%. В структуре нынешнего экспорта Новосибирской области 56% занимают продукты ТЭКа, 19% — машиностроение и 14% — продовольствие. В свою очередь министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Андрей Гончаров отмечал в прошлом году, что все более актуальными для новосибирских предпринимателей стали рынки, ранее находившиеся на периферии, а наибольшей популярностью пользуются Китай, Индия, Турция, Индонезия и Южная Африка. «Те компании, которые взаимодействовали с Западом, со временем перестроились на Китай, Вьетнам, Индию. В среднем на переход ушло до года»,— констатирует начальник отдела партнерских отношений и развития предпринимательства Новосибирской торгово-промышленной палаты Анна Некрасова. В то же время ряд технологических предприятий, которым требуются специфические компоненты, такой переход, по ее словам, закончил лишь в текущем году.

Алтайские инновации

В год, предшествовавший введению антироссийских санкций, на долю Казахстана, Белоруссии, Китая и Узбекистана приходилось 70% всего внешнеторгового обмена Алтайского края, а на страны дальнего зарубежья, в основном США и Германию, до 10%. «То есть, и до введения санкций западных стран зависимость промышленных предприятий Алтайского края от торговли со странами Запада была незначительной»,— отмечает министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка. По его данным, в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья преобладали продукция машиностроения (41,1%) и химической промышленности (21,8%), из стран СНГ — металлы и изделия из них (54,4%). На экспорт по всем направлениям поставлялись в основном продовольственные товары (48,1%), а также свинцовые, цинковые концентраты и кокс.

Последовавшее затем закрытие ряда экспортных рынков, по мнению Вячеслава Химочки, не оказало существенного влияния на работу большинства промышленных предприятий Алтайского края: основные экспортные потоки алтайской промышленной продукции были переориентированы на рынки дружественных стран. Там проявили интерес к инновационным технологическим разработкам. Примерами стали поставки фотосепараторов в Индию, топливных систем и крупногабаритных колесных дисков в Республику Беларусь. Кроме того, алтайские предприятия начали отгружать новые виды продукции в Монголию и Узбекистан. Вячеслав Химочка признает, что прекращены поставки по нескольким видам товаров, ранее экспортировавшихся в западные страны. «Но доля таких поставок в общем объеме регионального экспорта была невелика, и закрытие этих рынков существенного влияния на общий объем товарооборота и бюджетные поступления не оказало»,—констатирует он. И по импорту, по его словам, «предприятия на сегодняшний день проблемы не обозначают». В свою очередь, начальник департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления аппарата полпреда РФ в СФО Василий Соколов недавно назвал Алтайский край, а также Новосибирскую и Омскую области лидерами сельскохозяйственного экспорта из Сибири, в том числе в страны Латинской Америки и Африки.

Кузбасс в процессе замещения

По данным СТУ ФТС, по итогам 2021 года лидером в торгово-экономических связях Кузбасса выступал Тайвань с суммой $2,08 млрд долларов, из которой $2,06 млрд пришлось на кузбасский экспорт. Основную его часть обеспечили поставки металлургической продукции (стальной заготовки, чугуна и ферросплавов) на $1,4 млрд долларов. В десятке основных торговых партнеров региона до 2022 года за Тайванем шли Япония, Китай, Южная Корея, Казахстан, Нидерланды, Турция, Германия и Польша. На экспорт из Кузбасса преимущественно шли топливно-энергетические товары, в том числе каменный уголь, нефтепродукты и кокс, стальной прокат и химические продукты. Основу импортных поставок составляла машиностроительная продукция из США, Японии, Индии, Китая. Доля Кузбасса в стоимостном объеме товарооборота СФО в 2021 году составила 31,4%, в экспорте — 38,1%, в импорте — 7,3%.

«На сегодняшний день экономика Кузбасса продолжает испытывать давление со стороны вторичных санкций США, а также инфляционное давление»,— не скрывает начальник департамента информационной политики администрации кузбасского правительства Екатерина Дубкова, отмечая, что предприятия региона сталкиваются с трудностями в поиске новых рынков для своей продукции, которая ранее шла в западные страны. В настоящее время экспортеры из числа субъектов МСП при поддержке АНО «Центр поддержки экспорта Кузбасса» и АО «Российский экспортный центр» ориентированы на экспорт в такие страны, как Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Узбекистан, Индия, Вьетнам, Беларусь. По словам госпожи Дубковой, замещение рынков происходит не всегда равномерно и полно, этот процесс требует адаптации продукции к новым требованиям, налаживания логистических цепочек и выстраивания новых деловых отношений.

Красноярские риски

«До 2022 года предприятия Красноярского края активно торговали с Китаем (28,2% экспорта), Нидерландами (14,1%), Германией (12,3%), Турцией (8,5%) и США (6,6%), экспортируя алюминий, медь и пиломатериалы. Импортировалось высокотехнологичное оборудование и комплектующие из ЕС и США для промышленных гигантов, таких как РУСАЛ и Норникель»,— напоминает президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэль Шагеев. Сегодня с учетом сложной геополитической ситуации и введением санкций, отдельные предприятия края столкнулись с проблемами поставки зарубежного технологического оборудования, а необходимость замены оборудования на аналоги из дружественных стран привела к дополнительным издержкам инвесторов и рискам нарушения сроков реализации инвестиционных проектов, признает министр экономики и регионального развития Красноярского края Татьяна Магдибур. По данным господина Шагеева, импорт западного оборудования для предприятий лесопромышленного комплекса стал недоступен, что вынудило компании искать альтернативные рынки и поставщиков в течение 3-6 месяцев.

В свою очередь красноярский экспорт в 2022–2023 гг. снизился на 15% из-за потери европейских рынков. Но рост поставок в Китай (на 32,4%) и Турцию (на 46,4%) частично компенсировал убытки, стабилизировав бюджетные поступления к 2024 году. В итоге президент ЦС ТПП оценивает замещение западных экспортных рынков сырья, как успешное — объемы поставок алюминия, леса составляют 70–80% от экспорта до 2022 года.

«Предприятиям, например, Красноярскому лесодеревообрабатывающему заводу, потребовалось 6-12 месяцев для переориентации на страны АСЕАН (Вьетнам, Индонезию) и Ближнего Востока (ОАЭ), на адаптацию продукцию под требования по цене скидками до 20%, и качеству через сертификацию по стандартам ISO»,— приводит пример Рафаэль Шагеев. Но признает, что для высокотехнологичного импорта, например, немецких станков, альтернативы пока нет. Санкции ускорили переориентацию предприятий Красноярского края на Азию, но при этом сохраняются риски из-за зависимости от импорта технологий и узкой номенклатуры экспорта.

Иркутская динамика

В 2021 году Иркутская область, по данным СТУ ФТС, торговала со 109 странами дальнего и ближнего зарубежья. Товарооборот с дальним зарубежьем, с долей в 93,1% от общего, кратно превышал объемы торговли со странами СНГ — 6,9%. Удельный вес экспорта во внешнеэкономической деятельности составлял 79,8%, а основными партнерами были при этом Китай, Япония и Турция. Туда поставлялись металлы, древесина, изделия из них, а также топливно-энергетические товары. Подавляющий объем импортных операций (78,5%) приходился на торговлю с Украиной, Китаем, Австралией, Германией, Республикой Корея, Японией, Финляндией и Италией.

В прошлом году, несмотря на санкции, объем внешнеторгового оборота Иркутской области увеличился к уровню 2023 года на 12% при торговле с 70 странами дальнего и ближнего зарубежья, при этом доля экспорта во внешнеторговом обороте региона составила более 82%, в том числе несырьевой неэнергетический экспорт занимал около 52%. Об этом на заседании экспортного совета при губернаторе Иркутской области сообщала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова. И там же первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников спрогнозировал увеличение поставок в Индию, Узбекистан, Китай и Монголию на фоне сокращения объемов экспорта в европейские страны. По его словам, для региона важно усилить работу по развитию экспорта на рынки Вьетнама, Индонезии и Пакистана. В текущем году Иркутская область, по сообщению ее правительства, досрочно выполнила целевой показатель по экспорту продукции АПК, уже за семь месяцев поставив за рубеж на $49,6 млн при годовом показателе $49,3 млн.

Несмотря на последние изменения во внешнеторговой практике сибирских регионов, по оценке руководителя Высшей школы бизнеса Новосибирского госуниверситета экономики и управления Эдуарда Коложвари, концепция преобладания сырьевого экспорта регионов СФО по большому счету не поменялась, а закрытие западных рынков привело к переориентации сбыта привычной номенклатуры в страны Юго-Восточной Азии. «Стратегически хотелось бы видеть увеличение доли экспорта в развивающиеся страны продукции с высокой добавленной стоимостью, для чего нужны инвестиции, а для их стимулирования ставка по инвестиционным кредитам должна быть не выше 2% годовых»,— считает эксперт.

