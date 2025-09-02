В Екатериновском районе хотят отремонтировать участок автодороги за 1,7 млн

Администрация Екатериновского района Саратовской области объявила аукцион на ремонт участка автодороги «Андреевка — Бутурлинка». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит выполнить работы в течение 20 рабочих дней с даты подписания контракта. Гарантийный срок на них составляет не менее двух лет.

Извещение о закупке размещено 1 сентября. Заявки принимаются до 10 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,7 млн руб.

Павел Фролов