Иеромонах из Воронежа погиб из-за несчастного случая на Сахалине

В конце прошлой недели погиб настоятель храма Донской иконы Божией Матери города Макарова Сахалинской области иеромонах Димитрий, родившийся в Воронежской области. Уточняется, что священнослужитель скончался на 54-м году жизни в результате несчастного случая. Об этом сообщили в Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

РИА «Новости» со ссылкой на управление СКР по Сахалинской области сообщило, что по факту гибели иеромонаха возбуждено уголовное дело. Оно расследуется.

Иеромонах Димитрий (в миру — Денис Луговской) родился в 1972 году в воронежском райцентре Лиски. Среднюю школу закончил уже в сахалинском Долинске, с 1991-го по 1995 год работал на предприятиях региона. 24 января 1995-го был пострижен в монашество, через четыре дня — рукоположен в сан диакона, еще через день — в сан пресвитера. С 1 февраля того же года Димитрий был настоятелем прихода Иверской иконы Божией Матери сахалинского поселка Стародубское. Впоследствии был настоятелем прихода Успения Божией Матери в Долинске, прихода благоверного князя Даниила Московского в поселке Малокурильское, прихода иконы Божией Матери «Семистрельная» в селе Восток, Свято-Троицкого храма поселка Южно-Курильск. В августе 2023 года стал настоятелем храма Донской иконы Божией Матери в Макарове. В епархии его назвали одним из старейших священнослужителей.

Алина Морозова