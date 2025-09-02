Концерт группы «Ленинград» перенесли из Ставрополя в Минводы

Концерт группы «Ленинград» перенесли из Ставрополя в Минеральные Воды из-за решения Антитеррористической комиссии края ограничить количество массовых мероприятий. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выступление планировалось провести 19 сентября на стадионе «Динамо» в Ставрополе. Теперь концерт состоится 27 сентября в МВЦ «МинВодыЭкспо» в Минеральных Водах. Начало мероприятия запланировано на 20:00, сбор гостей — в 18:00.

Антитеррористическая комиссия Ставропольского края ввела ограничения на проведение культурно-массовых событий для обеспечения безопасности. В результате организаторы не смогли выполнить обязательства по договору аренды спортивного сооружения.

Билеты на танцпол остаются действительными. Владельцам билетов на сидячие места необходимо заменить их по месту покупки согласно ценовой категории.

«Шнуров с вами — ждtм всех в новом месте и в новую дату!»,— написали организаторы.

Тат Гаспарян