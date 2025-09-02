Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Девелопер «Талан» начал застраивать бывший рынок Гача

Ижевский девелопер «Талан» начал вести строительные работы на территории бывшего оптового рынка Гача. На площадке между шоссе Космонавтов, улицами Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны началось строительство, ведут работу краны. Общая площадь земли под жилую застройку в этой локации составляет более 3,5 га.

«Талан» ведет проект по освоению бывшего оптового рынка вместе с бизнесменами Биняминовыми, владевшими территорией. На этой территории компания возведет около 91,5 тыс. кв. м жилья с полным набором объектов инфраструктуры. В состав будущего квартала войдут комплекс многоквартирных домов, улицы с активным коммерческим фронтом, общественные и дворовые озелененные пространства, детский сад и рекреационная инфраструктура с выходом к долине реки Данилихи. Разрешение на первый этап строительства жилья в этой локации компания получила 10 апреля. Комплекс будет называться «Городские кварталы Талан».

Ижевская группа компаний планирует вложить в жилую застройку Гачи в Перми 18,7 млрд руб. Об этом в июне сообщил гендиректор группы Константин Макаров на форуме недвижимости в Сочи «Движение».