«Нужно попытаться переманить Трампа на свою сторону»

Владимир Путин проводит прямые переговоры с Си Цзиньпином. Беседа лидеров РФ и КНР продолжается в узком составе. В центре внимания — отношения стран с США. В частности, речь идет об итогах недавнего российского-американского саммита в Анкоридже. Главы государств обсудили также Украину и двусторонние отношения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предполагает, что разговор получился непростым.

Можно предположить, что Дональд Трамп воздерживается от каких-либо серьезных заявлений в ожидании именно этих переговоров. Хотя бы потому, что председатель КНР обязательно в той или иной степени выскажется по Украине, и это может подтолкнуть мирный процесс, а, может, и, наоборот, загонит его в еще больший тупик. Гадать на этот счет мы, конечно же, не станем. Можно только напомнить, что предыдущие встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина каким-либо прорывом на украинском направлении не заканчивались. Правда, сейчас на сцене появился упомянутый Трамп. Москва, по крайней мере, публично считает его конструктивным лидером, который не на словах, а на деле хочет решить вопрос миром. Наверное, программа-максимум — организовать встречу с участием глав трех великих держав, дабы решить все проблемы или, по крайней мере, постараться это сделать. С высокой долей вероятности об этом речь и пойдет, а также о том, чтобы Трамп стал бы своим для Глобального Юга. Нужно попытаться как-то переманить его на свою сторону. Впрочем, нельзя исключать и обратной ситуации — объединения против непредсказуемого импульсивного 47-го президента Соединенных Штатов. Но с этим точно нужно что-то делать, нельзя допускать мирового хаоса.

Необходимо также коснуться непосредственно российско-китайских отношений. В последнее время так сложилась, что в этой связи упоминается газопровод «Сила Сибири-2». Приходится все-таки назвать его многострадальным. Собственно, как следует из названия, это вторая нитка газовой трассы из РФ в КНР, которую предполагалось построить, однако пока, похоже, с этим не складывается. Хотя каждый раз российская сторона демонстрирует на этот счет безграничный оптимизм. Не исключено, что по итогам саммита будет заявлено и об альтернативных и более интересных проектах, не менее выгодных.

По большому счету, Китай — партнер непростой, который, как известно, претендует на глобальное лидерство.

В таком случае державы обычно предпочитают диктовать свои условия. Вот так и получается, что, с одной стороны, глобальный Запад, а с другой, Глобальный Юг, и у каждого свои интересы, а Россия — где-то посередине.

Дмитрий Дризе