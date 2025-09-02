Скидку 50% на билеты в Пермский зоопарк продлили до конца сентября

В связи с тем что не все животные переехали в новые вольеры, скидку 50% на билеты в Пермском зоопарке продлили до 30 сентября.Об этом сообщает ИА «Текст».

Новый зоопарк в Перми открылся 7 августа. Накануне открытия была раскрыта и стоимость входных билетов. Взрослый билет в зоопарк стоит 800 руб., детский — 500 руб.(с 4 до 13 лет). С учетом скидки 50% посетители от 14 лет смогут приобрести билет за 400 руб., а дети — за 250 руб.

Зоопарком предусмотрена также широкая система льгот. Так, каждое седьмое число месяца участники СВО и члены их семей проходят в зоопарк без оплаты.