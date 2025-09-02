В Ярославской области в ДТП на трассе Р-132 погиб 22-летний водитель. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария зафиксирована 1 сентября в 20:28 на 5-м км Р-132.

«По предварительным данным водитель транспортного средства Hyundai Solaris 2003 года рождения при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество транспортному средству Chevrolet под управлением водителя 1990 года рождения»,— сообщили в ГАИ.

Водитель Hyundai погиб на месте столкновения, водитель Chevrolet нуждается в амбулаторном лечении. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Алла Чижова