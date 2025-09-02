Жителя Ставрополья осудили за торговлю людьми на 10 лет

Суд в Михайловске приговорил 44-летнего участника преступного сообщества к десяти годам лишения свободы за торговлю людьми и участие в организованной группе. Прокуратура Шпаковского района поддержала государственное обвинение по делу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Мужчину признали виновным в участии в преступном сообществе и торговле людьми. Следствие установило, что в 2019 году житель Ставропольского края организовал преступное сообщество из четырех групп, действовавших в Изобильненском, Труновском, Шпаковском округах и Невинномысске.

В апреле 2023 года осужденный познакомился в селе Верхнерусском с мужчиной, находившимся в сложной жизненной ситуации и нуждавшимся в деньгах. Под предлогом трудоустройства и предоставления бесплатного жилья он привез потерпевшего в Михайловск.

Затем злоумышленник заключил сделку купли-продажи пострадавшего и передал его в качестве рабочей силы на животноводческую ферму в Шпаковском округе.

Суд назначил осужденному 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год и один месяц. Наказание будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в силу. Ранее суд вынес обвинительные приговоры организатору и руководителю одной из групп преступного сообщества.

Тат Гаспарян