В Учалах рассмотрят дело в отношении переодевшегося в полицейскую форму водителя

Учалинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в применение насилия к сотруднику Госавтоинспекции (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пресс-релизе Следственного управления СКР по Башкирии говорится, что 5 июля инспекторы ДПС остановили в селе Уральск автомобиль, за рулем которого, по версии следствия, находился нетрезвый водитель в полицейской форме, а также несколько пассажиров.

Проверив документы, инспекторы обнаружили, что водитель не является сотрудником полиции. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. В тот момент, когда сотрудники Госавтоинспекции составляли в отношении мнимого полицейского административный протокол, водитель попытался скрыться и нанес несколько ударов инспектору, помешавшему правонарушителю.

За отказ проходить освидетельствование на предмет алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) водитель оштрафован на 45 тыс. руб. и лишен прав на вождение на полтора года. Кроме того, обвиняемый привлечен к административной ответственности за незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов (ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ).

Судебное заседание назначено на 11 сентября. Вину фигурант уголовного дела признал.

Майя Иванова