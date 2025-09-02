За монтаж системы пожарной сигнализации в саратовской школе предлагают 2,7 млн

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа р.п. Ровное Ровенского муниципального района Саратовской области» объявило аукцион на монтаж системы пожарной сигнализации. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен по ул. Свердлова, д. 1. Работы необходимо выполнить с даты заключения контракта до 10 октября этого года.

Извещение о закупке размещено 1 сентября. Заявки принимаются до 8 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,69 млн руб.

Павел Фролов