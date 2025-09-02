В Ульяновском суворовском училище приняли присягу 80 первокурсников

В Ульяновском суворовском училище 1 сентября 80 первокурсников приняли присягу, что ознаменовало начало учебного года. Церемония прошла в новом здании, открытом в прошлом году. В училище обучается 560 курсантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илона Грибовская, Коммерсантъ Фото: Илона Грибовская, Коммерсантъ

На торжественной линейке присутствовали председатель правительства Ульяновской области Геннадий Спирчагов, заместитель руководителя аппарата министра обороны РФ Олег Ерачин, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками полковник Александр Марков, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин и участник специальной военной операции Сергей Притула.

Андрей Сазонов