Суд в Москве запретил набирать на работу хлебопеком только славян

Симоновский суд Москвы запретил набирать на работу хлебопеком, упаковщиком конфет и разнорабочим только людей славянского происхождения. В решении суда указали, что российский закон запрещает дискриминацию соискателей по национальному признаку, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В решении суда отмечается, что на сайте сервиса бесплатных объявлений «Купипродай» было размещено несколько вакансий: требовались сотрудники по указанным вакансиям. В условиях отдельно отмечалось требование о славянском происхождении.

Объявления о найме заметили сотрудники прокуратуры и подали в суд иск с требованием заблокировать эти публикации. Суд иск удовлетворил и признал размещенную информацию «запрещенной к распространению на территории РФ».