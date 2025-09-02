На Ставрополье пострадал водитель молоковоза после столкновения с деревом
В Ипатовском округе с различными травмами госпитализирован водитель молоковоза, после того как его «ГАЗ-3309» врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, причиной ДТП на 39 км. автодороги Преградное — Тахта — Ипатово стало несоблюдение скоростного режима.
Установлено, что пострадавший водитель за последние два года привлекался к административной ответственности один раз.
По факту автоаварии проводится проверка.