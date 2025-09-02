На поддержку малых форм хозяйствования на Ставрополье выделено 185 млн рублей

В 2025 году на поддержку малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Ставропольского края направлено 185,3 млн руб. по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства». Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы министерства сельского хозяйства края.

В ведомстве отметили, что в этом году было предусмотрено пять видов грантов и одна субсидия.

«Грант на развитие семейных ферм составляет 63,2 млн. руб., грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов — 15,4 млн. руб., грант «Агростартап» — 50,1 млн. руб., грант на развитие сельского туризма — 19,4 млн. руб., грант «Агромотиватор» — 3,9 млн. руб. Размер субсидии на возмещение части затрат кооперативам — 33,4 млн. руб.»,— отметили в министерстве.

На господдержку сельхозпроизводителей в регионе в 2025 году планируют направить 6,5 млрд руб., что на 600 млн руб. больше в сравнении с прошлым годом. Из этой суммы около 4 млрд руб. получили 800 сельскохозяйственных предприятий, что составляет 61% от запланированного финансирования.

Наталья Белоштейн