Прокуратура Башкирии не смогла взыскать 24 млн рублей с «Дортрансстроя»

Прокуратура Башкирии не смогла в арбитражном суде взыскать с уфимской компании «Дортрансстрой» 24,1 млн руб. за изменение условий контракта на реконструкцию улицы имени города Галле на участке между проспектом Салавата Юлаева и Комсомольской улицей.

Контракт был подписан в июле 2023 года, заказчиком реконструкции выступило управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы. Изначально стоимость работ составляла 905,8 млн руб., из которых в первый год компания должна была получить 50 млн руб. без аванса. Срок контракта составлял 2,5 года.

Через пять месяцев стороны заключили дополнительное соглашение об изменении лимитов финансирования: теперь в первый год генподрядчик должен был получить 331,9 млн руб. из стоимости контракта, а также 260,9 млн руб. аванса.

Прокуратура посчитала договоренность нарушающей публичные интересы города и ограничивающей конкуренцию, что стало поводом для иска. Надзорное ведомство требовало признать сделку ничтожной и, как следствие, взыскать с «Дортрансстроя» 24,1 млн руб. неосновательного обогащения.

Заказчик и генподрядчик с претензиями не согласились, обосновав изменения условий контракта дополнительными затратами на покупку 1,6 км трубы для ливневой канализации. Позицию ответчиков поддержали мэрия Уфы и аппарат бизнес-омбудсмена.

Арбитражный суд Башкирии оснований для удовлетворения требований истца не нашел.

На сегодня стоимость контракта на реконструкцию улицы имени города Галле превышает 927,9 млн руб., а срок исполнения продлен до конца 2026 года.

Идэль Гумеров