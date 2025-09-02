С начала года в водоемах Башкирии погибли 60 человек

В купальный сезон в водоемах Башкирии погибли 43 человек, что на 12% меньше, чем годом ранее. Всего с начала года, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии, в водоемах республики погибли 60 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Этим летом главными причинами гибели людей стали плавание в необорудованных местах, оставление детей без присмотра, купание в пьяном виде, считают в министерстве. На мужчин приходится 71% погибших.

Спасти сначала года удалось 304 тонущих, в том числе 49 детей.

Майя Иванова