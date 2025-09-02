В Ярославской области усилится ветер
В Ярославской области и Ярославле в ближайшие часы ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с, предупредило министерство региональной безопасности. Ветер сохранится до 21:00 2 сентября.
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
Властям и жителям региона советуют быть осторожными. Особую осторожность следует проявлять рядом с деревьями и различными конструкциями, так как сильный ветер может привести к их падению.
В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости помощи, рекомендуется обращаться по номеру 112.