В Ярославской области усилится ветер

В Ярославской области и Ярославле в ближайшие часы ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с, предупредило министерство региональной безопасности. Ветер сохранится до 21:00 2 сентября.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Властям и жителям региона советуют быть осторожными. Особую осторожность следует проявлять рядом с деревьями и различными конструкциями, так как сильный ветер может привести к их падению.

В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости помощи, рекомендуется обращаться по номеру 112.

Антон Голицын

