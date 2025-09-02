В Энгельсском районе появятся парковка, тренажерная зона и спортплощадка

В селах Терновского муниципального образования Энгельсского района Саратовской области появятся парковка, освещение, тренажерная зона и многофункциональная спортивная площадка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Максим Леонов.

В селе Красноармейское специалисты реконструируют созданный в 2021 году парк. Принято решение о расширении его территории. На обновление парка потратят свыше 4 млн руб. с учетом софинансирования местными жителями. Его открытие ожидается во второй половине сентября.

По словам Максима Леонова, в парке «Семейный» села Новая Терновка рабочие возводят новую универсальную спортивную площадку. Эти работы должны завершить 15 сентября. Господин Леонов отметил, что в муниципалитетах Энгельсского района за восемь лет участия в конкурсе проектов поддержки местных инициатив удалось реализовать 25 проектов на общую сумму 53 млн руб.

Павел Фролов