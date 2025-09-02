На пляжах Самарской области запретили купаться нагишом

Купание в обнаженном виде запретили на территории пляжей Самарской области. Соответствующие правила обеспечения безопасности людей на водных объектах региона утвердило правительство. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В числе прочего правилами запрещается работа зоны купания в темное время суток (с захода до восхода солнца), а также размещение в ее пределах пунктов проката маломерных судов. Кроме того, в документе оговариваются запреты, связанные с эксплуатацией сапбордов на пляжах Самарской области. В частности, в регионе нельзя плавать на сапбордах без спасательных жилетов, отплывать на них от берега далее чем на 100 м, использовать их с превышением установленного числа пассажиров и сдавать (брать) в прокат и эксплуатировать в границах пляжей.

Георгий Портнов