На пляжах Самарской области запретили купаться нагишом
Купание в обнаженном виде запретили на территории пляжей Самарской области. Соответствующие правила обеспечения безопасности людей на водных объектах региона утвердило правительство. Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В числе прочего правилами запрещается работа зоны купания в темное время суток (с захода до восхода солнца), а также размещение в ее пределах пунктов проката маломерных судов. Кроме того, в документе оговариваются запреты, связанные с эксплуатацией сапбордов на пляжах Самарской области. В частности, в регионе нельзя плавать на сапбордах без спасательных жилетов, отплывать на них от берега далее чем на 100 м, использовать их с превышением установленного числа пассажиров и сдавать (брать) в прокат и эксплуатировать в границах пляжей.