На ремонт выявленных памятников культуры в Уфе потратят до 42 млн рублей

Региональный оператор капитального ремонта Башкирии выберет на аукционе подрядчика для капремонта четырех домов в уфимском микрорайоне Черниковка, числящихся в перечне выявленных объектов культурного наследия. По данным сайта госзакупок, аукцион состоится 12 сентября. На работы из фонда капремонта будет выделено до 42,2 млн руб.

Под реконструкцию попадают два дома на Архитектурной улице (там нужно восстановить фасад), по одному дому на улице Калинина (требуется ремонт крыши) и Первомайской улице (здание нуждается в ремонте водопровода и канализации).

Работы нужно выполнить до 28 ноября.

Майя Иванова