ФСБ: в Забайкалье пожарный собирал сведения о поддерживающих СВО коллегах

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в госизмене . По версии следствия, сотрудник одной из пожарных частей в интернете распространял призывы к совершению терактов в России. Также он по заданию спецслужб Украины собирал информацию о военнослужащих ВС РФ и своих коллегах, которые поддерживают СВО, утверждают в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и госизмене (275 УК РФ). Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, добавили в региональном управлении ФСБ.