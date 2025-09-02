Две организации подали заявки на управление пещерой под Кунгуром

В Роснедра поступили две заявки на управление Большой Мечкинской пещерой, расположенной на территории Кунгурского округа, сообщает портал 59.ру. Их направили ООО «Сталагмит Экскурс», ранее владевшее лицензией на организацию экскурсий в Кунгурской ледяной пещере, и дирекция особо охраняемых территорий Пермского края. Решения об удовлетворении заявок или об отказе в этом федеральный орган власти пока не принял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: краевое минтуризма. Фото: краевое минтуризма.

Большая Мечкинская пещера была открыта в начале прошлого века. Она находится в 20 км от Кунгура. Природный объект состоит из пяти гротов, его общая протяженность составляет 350 м. Ранее «Сталагмит Экскурс» через торги арендовал земельный участок у входа в пещеру. Сейчас компания занимается его благоустройством.