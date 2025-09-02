Определен подрядчик для реконструкции биатлонного комплекса «Пермские медведи»

Победителем конкурса на право проектирования и реконструкции лыжно-биатлонного комплекса, расположенного на базе «Пермские медведи», признано ООО «Техдоргрупп». Компания стала единственным участником торгов, цена контракта составит 991 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

База «Пермские медведи» была приобретена региональными властями в 2021 году, во время продажи на торгах по банкротству Экопромбанка. Объект передали в управление школе олимпийского резерва по базовым видам спорта «Старт».

Как указано в техническом задании, подрядчик должен построить лыжероллерные трассы длиной не менее 5 км с организацией съездов, сборно-разборные трибуны на 1 тыс. мест, судейское помещение и стрельбище. Пропускная способность комплекса составит 240 человек в смену.

К проектированию требуется приступить 30 сентября 2025 года, к строительным работам — 26 апреля 2026 года, сдать объект — 24 ноября 2027 года.

ООО «Техдоргрупп» зарегистрировано в мае 2009 года в Перми. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Единоличным владельцем и гендиректором выступает Денис Останин.

Выручка общества в 2024 году составила 4,4 млрд руб. Компания участвовала в роли поставщика в 206 государственных закупках на сумму 30,2 млрд руб.

—