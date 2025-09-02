Двое астраханских подростков подозреваются в угоне машин без цели хищения

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил в отношении двух несовершеннолетних уголовное дело об угоне автомобилей без цели хищения (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в июле и августе этого года двое проживающих в Астрахани подростков неправомерно завладели двумя отечественными автомобилями «ВАЗ-21070» без цели хищения. Произошло это ночью в Кировском районе.

Правоохранительные органы установили личности подозреваемых. Ранее один из них состоял на учете в органах системы профилактики. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов