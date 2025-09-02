В центре города продается помещение одного из старейших магазинов «Пермские конфеты»

В Перми на ул. Ленина, 94 на продажу выставлено помещение магазина «Пермские конфеты». Согласно объявлению на сайте «Авито», помещение расположено на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Площадь объекта - 77 кв. м, стоимость – 24,9 млн руб., 1 кв. м этой торговой площади в центральной городской локации стоит 323,3 тыс. руб. Как уточняют авторы объявления, торговая точка сетевого магазина «Пермские конфеты» по этому адресу работает уже 10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Ежемесячно сдача в арену площадей кондитерским магазином приносит 220 тыс. руб. владельцу актива, окупаемость объекта составит менее девяти лет. Продажей площадей занимается корпорация «Перспектива».

Отметим, что сеть магазинов «Пермские конфеты» развивает кондитерская фабрика «Пермская». По данным сайта фабрики, в городе насчитывается 14 торговых точек сети.