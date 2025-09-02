В Ярославле произошел крупный пожар в промышленной зоне

В Ярославле утром 2 сентября произошел крупный пожар в промышленной зоне на улице Полушкина Роща, 11. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Ярославской области. Загорелись аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия. Площадь пожара составила 600 кв. м, затем увеличилась до 950 кв. м.

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

В тушении участвовали 68 специалистов и 23 единицы техники. Для разведки пожара и координации действий пожарных применялась беспилотная авиационная система. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

По данным «Руспрофайл», по указанному адресу расположено ООО «Сим-Ярославль» и одноименный автосалон.

Антон Голицын