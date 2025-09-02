В Саратовской области запустили новые пригородные маршруты в отдаленных районах

В отдаленных районах Саратовской области запустили новые пригородные автобусные маршруты. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Этого удалось добиться благодаря реализации программы развития крупнейших отдаленных территорий. Ее участниками являются Дергачевский, Озинский и Перелюбский районы.

В Дергачевском районе открыли маршрут № 203 «р.п. Дергачи — п. Советский». В Перелюбском районе с 1 сентября курсирует маршрут № 1 «х. Бригадировка — с. Перелюб», в Озинском — маршрут № 383 «р.п. Озинки — п. Новозаволжский».

Павел Фролов