Ветеран «Пермских моторов» может стать почетным гражданином Прикамья

Председателю Пермской городской общественной организации «Ветераны Пермских моторов» Рашиду Дзунзе предложили присвоить звание «Почетный гражданин Пермского края». Это следует из проекта решения гордумы Перми, внесенного главой города.

Рашид Дзунзе.



«Внести губернатору Пермского края представление о присвоении почетного звания “Почетный гражданин Пермского края” Рашиду Дзунзе, председателю Пермской городской общественной организации “Ветераны Пермских моторов”, за выдающиеся заслуги в развитии моторостроительной отрасли, личный вклад в развитие ветеранского движения в Пермском крае и многолетнюю плодотворную деятельность»,— говорится в проекте.

Рашид Дзунза был назначен председателем Совета ветеранов «Пермских моторов» в ноябре 2015 года. В 2020 году, в канун Дня города и Дня России, господину Дзунзе был вручен почетный знак «За заслуги перед городом Пермь».