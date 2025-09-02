Суд наказал жительницу Саратова за уклонение от уплаты алиментов

В Саратове суд вынес приговор в отношении 41-летней местной жительницы по уголовному делу о неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось, фигурантка в нарушение судебного решения не уплачивала средства на содержание своего несовершеннолетнего сына с декабря 2024 года по март 2025 года. У нее сформировалась задолженность в размере более 99 тыс. руб. С июля 2023 года по апрель 2025 года жительница Саратова не уплатила алиментов на сумму свыше 611 тыс. руб.

Ранее фигурантку уже привлекали к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ). Она полностью признала свою вину. По решению суда саратовчанка получила пять месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Павел Фролов