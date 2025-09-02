Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ессентуках перекроют движение на пяти участках дорог из-за съемок фильма

Из-за съемок фильма на нескольких центральных улицах Ессентуков ограничат движение и парковку 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 6:00 до 13:00 будут ограничены проезд и парковка автотранспорта на трех участках по ул. Пономарева (от пересечения с ул. Ленина до ул. Анджиевского), участке ул. Островского (от перекрестка с ул. Ленина до ул. Анджиевского) и ул. Анджиевского (от Привокзальной площади до пересечения с ул. Семашко).

После обеда, с 12:00 до 19:00 перекроют движение на участках ул. Баталинской (от пересечения с ул. Островского до пересечения с ул. Разумовского) и ул. Семашко (от стр. №9 до пересечения с ул. Газа).

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все