В Ессентуках перекроют движение на пяти участках дорог из-за съемок фильма

Из-за съемок фильма на нескольких центральных улицах Ессентуков ограничат движение и парковку 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 6:00 до 13:00 будут ограничены проезд и парковка автотранспорта на трех участках по ул. Пономарева (от пересечения с ул. Ленина до ул. Анджиевского), участке ул. Островского (от перекрестка с ул. Ленина до ул. Анджиевского) и ул. Анджиевского (от Привокзальной площади до пересечения с ул. Семашко).

После обеда, с 12:00 до 19:00 перекроют движение на участках ул. Баталинской (от пересечения с ул. Островского до пересечения с ул. Разумовского) и ул. Семашко (от стр. №9 до пересечения с ул. Газа).

Наталья Белоштейн